Не только кофеин: стало известно, почему энергетики вредят сердцу

Чаще всего в энергетиках содержится кофеин, который, гиперстимулирует функцию сердца. В большой концентрации, как правило, в этих напитках присутствует еще и гуава, которая обладает также стимулирующим эффектом на сердечно-сосудистую систему. То есть, при длительном потреблении энергетиков, есть высокие риски развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, — объяснил доктор.