Не только кофеин: стало известно, почему энергетики вредят сердцу

Энергетические напитки могут серьезно ухудшить состояние сердечно-сосудистой системы. И виной тому не только кофеин, но и экстракт гуавы, также входящий в состав напитков. Об этом сообщил aif.ru диетолог, эндокринолог Антон Поляков.
Чаще всего в энергетиках содержится кофеин, который, гиперстимулирует функцию сердца. В большой концентрации, как правило, в этих напитках присутствует еще и гуава, которая обладает также стимулирующим эффектом на сердечно-сосудистую систему. То есть, при длительном потреблении энергетиков, есть высокие риски развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, — объяснил доктор.
Врач отметил, что энергетики также являются фактором риска развития диабета. При этом, безопасной дозы этих напитков не существует, уверен эксперт.
Свердловская область стала первым регионом России, где ввели запрет на продажу энергетических напитков. Региональный закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, сообщила ранее «Москва 24». Местные депутаты проголосовали за запрет розничной продажи энергетиков рядом с учебными заведениями, больницами, спортивными и культурными учреждениями.