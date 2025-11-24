Вплоть до инсульта: врач объяснил, почему нельзя резко снижать давление

Ранее ОТР предупредил, что злоупотребление полуфабрикатами, сосисками и соусами может увеличить риск инфарктов и инсультов. Все дело в высоком содержании соли в этих продуктах. Избыток сахара также может представлять опасность. Чрезмерное употребление сладостей и сладких напитков приводит к увеличению веса, повышению уровня триглицеридов и риску развития диабета, что негативно сказывается на здоровье сердца.