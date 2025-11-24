Вплоть до инсульта: врач объяснил, почему нельзя резко снижать давление

Пациентам с высоким давлением необходимо принимать препараты, назначенные врачом, но только в тех же дозировках. Превышение может привести к резкому снижению давления и спровоцировать инсульт, об этом рассказал изданию Lenta.ru кардиолог Иван Ефремкин.
— Опасно резкое снижение показателей давления при гипертоническом кризе. Эта ошибка может спровоцировать инсульт из-за нарушения мозгового кровотока, — сообщил медик.
Врач также предостерег россиян от замены назначенных врачом таблеток на БАДы, которые не имеют доказанного эффекта и могут снижать эффективность других препаратов.
Ранее ОТР предупредил, что злоупотребление полуфабрикатами, сосисками и соусами может увеличить риск инфарктов и инсультов. Все дело в высоком содержании соли в этих продуктах. Избыток сахара также может представлять опасность. Чрезмерное употребление сладостей и сладких напитков приводит к увеличению веса, повышению уровня триглицеридов и риску развития диабета, что негативно сказывается на здоровье сердца.