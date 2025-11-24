Ричмонд
Экс-премьер Британии рассказал о раке простаты

Экс-премьер Британии Кэмерон заявил, что оправился от рака предстательной железы.

Источник: Комсомольская правда

Бывший британский премьер Дэвид Кэмерон рассказал о состоянии своего здоровья. Он отметил, что прошел курс лечения от рака предстательной железы. Политик сообщил об этом газете The Times.

Дэвид Кэмерон отметил, что сделал скрининговый тест для выявления заболевания после того, как услышал историю об избавлении от этой проблемы. Анализ показал наличие у политика онкологии.

С лета 2025 года экс-премьер лечился с помощью «фокальной» терапии. Он сообщил, что сейчас чувствует значительное облегчение.

С онкологией борется экс-президент США Джо Байден. В СМИ сообщили, что и ментальное здоровье бывшего главы государства находится в полном упадке. По словам помощников экс-президента, Джо Байден ест «как ребенок», предпочитая углеводную пищу.

