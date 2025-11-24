Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России могут упростить движение социального такси: что предлагают в ГД

В Госдуме хотят разрешить социальным такси ездить по выделенным полосам.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты «Справедливой России» Сергей Миронов и Дмитрий Гусев предложили закрепить в ПДД статус «социального такси» и разрешить ему ездить по выделенным полосам. Предложение было адресовано министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Как отметил Миронов, услуги социального такси обычно субсидируются из бюджета частично, но иногда возможно и полное возмещение расходов на перевозку.

По его словам, отсутствие понятия «социальное такси» в ПДД вызывает правовые пробелы, из-за которых водителей штрафуют за использование выделенных полос даже в чрезвычайных ситуациях.

Социальное такси — это служба, которая бесплатно или со скидкой перевозит людей с инвалидностью к важным социальным учреждениям.

Накануне в Госдуме выступили с инициативой законодательно закрепить наличие крестов на гербе России.