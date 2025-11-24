В России могут упростить движение социального такси: что предлагают в ГД

Депутаты «Справедливой России» Сергей Миронов и Дмитрий Гусев предложили закрепить в ПДД статус «социального такси» и разрешить ему ездить по выделенным полосам. Предложение было адресовано министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Как отметил Миронов, услуги социального такси обычно субсидируются из бюджета частично, но иногда возможно и полное возмещение расходов на перевозку.
По его словам, отсутствие понятия «социальное такси» в ПДД вызывает правовые пробелы, из-за которых водителей штрафуют за использование выделенных полос даже в чрезвычайных ситуациях.
Социальное такси — это служба, которая бесплатно или со скидкой перевозит людей с инвалидностью к важным социальным учреждениям.
