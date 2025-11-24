Екатеринбуржцы вынуждены часами ждать свои самолеты в Кольцово

В аэропорту Кольцово с задержкой в восемь часов должен приземлиться самолет из Еревана. Еще два рейса, на этот раз из екатеринбургской авиагавани, задерживаются на всю ночь. Информация об этом появилась на онлайн-табло Кольцово.