Екатеринбуржцы вынуждены часами ждать свои самолеты в Кольцово

Самолеты отклонились от расписания на несколько часов.
В аэропорту Кольцово с задержкой в восемь часов должен приземлиться самолет из Еревана. Еще два рейса, на этот раз из екатеринбургской авиагавани, задерживаются на всю ночь. Информация об этом появилась на онлайн-табло Кольцово.
Согласно расписанию, рейс «Уральских Авиалиний» U6−2950 из Еревана должен был приземлиться в Екатеринбурге еще в 19:50 23 ноября. Судя по новому графику, посадка пройдет около 04:00 24 ноября.
Самолет Utair UT-280 по направлению в Тюмень задерживается на вылет из Екатеринбурга. Рейс перенесли на девять часов, пассажиры покинуть столицу Урала только в 07:00 24 ноября. Рейс Red Wings WZ-1041 в Кемерово также сбился с расписания. Самолет вылетит из Екатеринбурга в 04:30, спустя три часа задержки.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям авиаперевозчиков. Ответ будет опубликован, как только поступит.