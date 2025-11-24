Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатеринбуржцы вынуждены часами ждать свои самолеты в Кольцово

В аэропорту Кольцово с задержкой в восемь часов должен приземлиться самолет из Еревана. Еще два рейса, на этот раз из екатеринбургской авиагавани, задерживаются на всю ночь. Информация об этом появилась на онлайн-табло Кольцово.

Самолеты отклонились от расписания на несколько часов.

В аэропорту Кольцово с задержкой в восемь часов должен приземлиться самолет из Еревана. Еще два рейса, на этот раз из екатеринбургской авиагавани, задерживаются на всю ночь. Информация об этом появилась на онлайн-табло Кольцово.

Согласно расписанию, рейс «Уральских Авиалиний» U6−2950 из Еревана должен был приземлиться в Екатеринбурге еще в 19:50 23 ноября. Судя по новому графику, посадка пройдет около 04:00 24 ноября.

Самолет Utair UT-280 по направлению в Тюмень задерживается на вылет из Екатеринбурга. Рейс перенесли на девять часов, пассажиры покинуть столицу Урала только в 07:00 24 ноября. Рейс Red Wings WZ-1041 в Кемерово также сбился с расписания. Самолет вылетит из Екатеринбурга в 04:30, спустя три часа задержки.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям авиаперевозчиков. Ответ будет опубликован, как только поступит.