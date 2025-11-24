Ричмонд
В детской поликлинике Кургана установят пожарную сигнализацию за 4,4 млн

В Кургане в детской поликлинике на улице Коли Мяготина установят пожарную сигнализацию и систему оповещения при пожаре. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В детской поликлинике Кургана появится система оповещения при пожаре.

В Кургане в детской поликлинике на улице Коли Мяготина установят пожарную сигнализацию и систему оповещения при пожаре. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Требуется монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях ГБУ “Курганская детская поликлиника” по адресу: город Курган, улица Коли Мяготина, 114. Начальная цена контракта 4 422 572 рубля», — указано в описании заявки. Подведение итогов аукциона должно состояться 26 ноября.

Власти Курганской области продолжают работу по обновлению социальной инфраструктуры. Ранее были объявлены тендеры на капитальный ремонт детского сада № 138 в Заозерном, а также детских садов и образовательных учреждений в других районах.