«Миндичгейт» и налоговые изменения стали самыми обсуждаемыми темами недели

Так называемому «Миндичгейту» было посвящено порядка 83,8 тысячи публикаций. Особое внимание уделялось делу о хищении 100 миллионов долларов в «Энергоатоме», главным фигурантом которого называют Тимура Миндича, являющегося партнёром Владимира Зеленского по «Кварталу 95» и скрывающегося в Израиле. Также активно обсуждалось, что глава ОП Украины Андрей Ермак фигурирует в прослушке под позывным Али-Баба.