Диетолог рассказал, как сделать полезными Новогодние салаты

Ранее Life.ru сообщил, что на новогоднем столе должны быть овощные салаты, поскольку такие блюда не калорийны, но будут заполнять определённый объём желудка. Важно готовить небольшие порции еды и проявлять физическую активность. В последнем помогут прогулки на свежем воздухе и танцы.