Диетолог рассказал, как сделать полезными Новогодние салаты

Покупные салаты с неизвестными ингредиентами — не лучший выбор на Новый год. Готовить закуски лучше дома из полезных продуктов, об это заявил в разговоре с aif.ru диетолог Антон Поляков.
— Если купить салатик, сделанный из дешевых продуктов с заменителями жиров, ароматизаторами, вкусовыми добавками, то это такая «пищевая бомба». «Оливье» можно приготовить из говяжьего языка, добавить свежий горошек, бочковые огурцы, домашний, собственноручно приготовленный майонез, — посоветовал специалист.
Он отметил, что вместо колбасы в салаты можно добавлять также вареную и слегка обжаренную куриную грудку, сезонные орехи и другие полезные продукты.
Ранее Life.ru сообщил, что на новогоднем столе должны быть овощные салаты, поскольку такие блюда не калорийны, но будут заполнять определённый объём желудка. Важно готовить небольшие порции еды и проявлять физическую активность. В последнем помогут прогулки на свежем воздухе и танцы.