«Парламентская газета»: право на досрочную пенсию получат больше россиян

В связи с корректировками, внесенными в ЕТКС в 1996 и 1997 годах, произошли изменения в наименованиях некоторых профессий. При этом описание рабочих условий остались прежними. В настоящее время электромонтеры, которые занимаются ремонтом и обслуживанием аппаратуры и устройств связи, а также электромонтеры, обслуживающие и ремонтирующие устройства сигнализации, централизации и блокировки в карьерах, разрезах и на отвалах, имеют право на досрочный выход на пенсию при выполнении определенных требований.