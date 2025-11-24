Ричмонд
В Териберке спасён раненый тюлень, его вернули в воду

В Териберке ветеринары оказали раненому тюленю помощь и выпустили в воду.

Источник: Комсомольская правда

В Мурманской области жители села Териберка обнаружили на берегу Баренцева моря раненого тюленя. Губернатор Андрей Чибис сообщил, что после оказания ветеринарной помощи животное вернули в естественную среду обитания.

Как написал Чибис в Telegram-канале, в работах по спасению тюленя участвовали сотрудники Росприроднадзора, Минприроды, Минтуризма, дирекции ООПТ, турсообщества, ученые и волонтеры.

Как ранее сообщал сайт «Комсомольская правда — Мурманск», в 2026 году отдельные группы жителей региона получат возможность бесплатно посетить ключевые достопримечательности региона. Специальную программу разрабатывают областное правительство и местные туроператоры.

Кроме этого, на днях ветврачи из Петербурга спасли медведя Мишу из Волгограда. Ему провели сложную операцию носоглотки.