В Териберке спасён раненый тюлень, его вернули в воду

В Мурманской области жители села Териберка обнаружили на берегу Баренцева моря раненого тюленя. Губернатор Андрей Чибис сообщил, что после оказания ветеринарной помощи животное вернули в естественную среду обитания.
Как написал Чибис в Telegram-канале, в работах по спасению тюленя участвовали сотрудники Росприроднадзора, Минприроды, Минтуризма, дирекции ООПТ, турсообщества, ученые и волонтеры.
