Назван самый невыгодный для отпуска месяц в 2026 году

Юрист Южалин: самым невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году будет январь.

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Самым невыгодным для отпуска месяцем в 2026 году будет январь, не такими невыгодными будут май и февраль, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин.

«Самым невыгодным месяцем традиционно будет январь. Чуть лучше — май и февраль. Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить заработную плату за отработанное время», — сказал Южалин.

Он объяснил, что это связано с тем, что в разных месяцах года может быть разное число рабочих дней в зависимости от дополнительных выходных в месяце, а оклад всегда остается одинаковым. Для определения «выгодности» использования отпуска нужно сравнить свой ежедневный доход в месяце со средней дневной заработной платой. Когда стоимость одного рабочего дня выше среднедневного заработка, отпуск будет невыгодным.