Сроки открытия дороги на Зелёном Углу сообщил мэр Владивостока

Глава Владивостока Константин Шестаков сообщил, что открыть движение по новой дороге на Зелёном Углу планируется во второй половине декабря. Дорожные службы региона завершили укладку асфальтового покрытия, и сейчас подрядчик АО «СпецСУ» занимается установкой леерного ограждения и монтажом уличного освещения, после чего появится возможность безопасно организовать движение. Как уточнили специалисты управления дорог администрации города, также ведётся подготовка к нанесению дорожной разметки и монтажу новых дорожных знаков.