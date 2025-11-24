Сроки открытия дороги на Зелёном Углу сообщил мэр Владивостока

Глава Владивостока Константин Шестаков сообщил, что открыть движение по новой дороге на Зелёном Углу планируется во второй половине декабря. Дорожные службы региона завершили укладку асфальтового покрытия, и сейчас подрядчик АО «СпецСУ» занимается установкой леерного ограждения и монтажом уличного освещения, после чего появится возможность безопасно организовать движение. Как уточнили специалисты управления дорог администрации города, также ведётся подготовка к нанесению дорожной разметки и монтажу новых дорожных знаков.
Работы по обустройству магистрали включали устройство всех необходимых слоёв дорожного полотна, монтаж съезда и выезда с новым выходом на трассу Седанка — Патрокл, а также подготовку всех элементов транспортной инфраструктуры.
Проект реализуется в рамках мастер-плана развития Владивостока при поддержке федеральных средств, включая специальный казначейский кредит. Благодаря проведённой реконструкции крупных дорожных узлов и строительству новых участков обеспечивается связность микрорайонов, в том числе Русской, Адмирала Горшкова и Патрокла.
Как отмечает мэрия, открытие новой дороги значительно улучшит транспортную ситуацию для жителей микрорайона Зелёный Угол: маршрут станет альтернативой загруженной улице Нейбута, что снизит нагрузку на прилегающие дороги и ускорит движение автотранспорта.
Все работы выполняются под контролем городских властей и проходят регулярные инспекционные проверки, чтобы к окончанию декабря магистраль была полностью готова к эксплуатации.