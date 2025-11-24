Из Владивостока теперь можно улететь прямиком в тайскую столицу развлечений

Авиакомпания AZUR air начала выполнять чартерные рейсы из Владивостока на курорт Паттайя (аэропорт «Утапао») в Таиланде. Полёты запланированы с частотой один раз в 12 дней на воздушных судах Boeing 757, сообщает ИА PrimaMedia.
Другие авиакомпании на этом направлении не летают, а «Аэрофлот» выполняет рейсы из Владивостока на Пхукет.
Авиакомпания AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров. Парк компании состоит из 23 самолётов Boeing разного типа.
Паттайя, расположенная на восточном побережье Сиамского залива примерно в двух часах езды до Бангкока, считается тайской столицей развлечений. Таиланд входит в топ-5 стран, которые в 2025 году выбирали российские туристы.
Аэропорт Владивостока в октябре 2025 года обслужил на международных линиях 68 тысяч пассажиров, что на 57% больше, чем в октябре прошлого года. Значительный прирост числа пассажиров отмечается на рейсах в Пекин, Шанхай и Пхеньян.