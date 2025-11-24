Из Владивостока теперь можно улететь прямиком в тайскую столицу развлечений

Аэропорт Владивостока в октябре 2025 года обслужил на международных линиях 68 тысяч пассажиров, что на 57% больше, чем в октябре прошлого года. Значительный прирост числа пассажиров отмечается на рейсах в Пекин, Шанхай и Пхеньян.