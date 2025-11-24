Россиянам рассказали, кому положена тринадцатая зарплата в этом году

Эксперт Алексей Чихачев в беседе с агентством «Прайм» разъяснил правовую природу так называемой «тринадцатой зарплаты». По его словам, это народное название ежегодной премии, выплачиваемой по итогам работы в декабре, однако Трудовой кодекс Российской Федерации не содержит подобного термина и не обязывает работодателей к такой выплате.