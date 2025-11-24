Внутренний рок-концерт: Врач рассказал, почему урчание в животе не всегда говорит о голоде

Питайтесь регулярно 4−5 раз в день без длинных «окон» голода. Ешьте медленно, тщательно пережёвывая, не разговаривайте с набитым ртом. Ведите дневник: отмечайте продукты, после которых бурление сильнее. Часто это молоко, пшеница, яблоки или бобовые — типичные FODMAP-носители. При необходимости врач назначит временную низко-FODMAP-диету. Пейте воду равномерно в течение дня, ограничьте сладкую газировку и алкоголь. Двигайтесь не меньше получаса ежедневно: ходьба, плавание, велотренажёр улучшают моторику. Управляйте стрессом — сон 7−8 часов, дыхательные упражнения. Не принимайте ферменты, пробиотики или слабительные без назначения специалиста.