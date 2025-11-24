Внутренний рок-концерт: Врач рассказал, почему урчание в животе не всегда говорит о голоде

Как образуется «музыка кишечника».
Пищевой комок движется по желудочно-кишечному тракту благодаря перистальтике — волнообразным сокращениям мышц стенки кишечника. В полости одновременно находятся жидкость, пища и газы.
Когда эти среды перемешиваются, получается эффект бурлящего аквариума: стенка вибрирует, воздух лопается, мы слышим урчание. Чем больше газа или жидкости, тем громче звук. Это абсолютно нормальный процесс, свидетельство того, что моторика работает.
Али Альмасри.
Врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу.
Что усиливает бурление.
Длинный перерыв в еде: желудок пустой, а гормоны грелин и мотилин заставляют мышцы работать активнее. Быстрый приём пищи, разговор или жвачка — заглатывается лишний воздух. Стресс: адреналин меняет скорость перистальтики. Лекарства (метформин, антибиотики, ИПП, магний-содержащие антациды).
Продукты, богатые FODMAP — ферментируемыми олиго-, ди-, моносахаридами и полиолами. В эту группу входят некоторые бобовые, пшеница, чеснок, лук, яблоки, груши, мёд, молоко. Эти сахара плохо всасываются и быстро становятся пищей для кишечных микробов, которые выделяют водород, метан и CO₂. Газов много — урчит громче.
Когда звук — тревожный сигнал.
Урчание само по себе не опасно. Но вместе со следующими признаками оно требует консультации гастроэнтеролога:
боль в животе, особенно ночная или после едывздутие, устойчивый запор или частая диареякровь в стуле, потеря веса, анемия, лихорадкатошнота, рвота.
Что может скрываться за бурлением.
Синдром раздражённого кишечника и функциональная диспепсия — до 40% жалоб на урчание. Непереносимость лактозы и других ферментируемых сахаров, дефицит ферментов поджелудочной железы. Хронический гастрит, язвенная болезнь, панкреатит. Синдром избыточного бактериального роста (СИБР).Кишечные инфекции, пищевые отравления. Реже — спайки, дивертикулы, опухоли.
Как уменьшить урчание.
Питайтесь регулярно 4−5 раз в день без длинных «окон» голода. Ешьте медленно, тщательно пережёвывая, не разговаривайте с набитым ртом. Ведите дневник: отмечайте продукты, после которых бурление сильнее. Часто это молоко, пшеница, яблоки или бобовые — типичные FODMAP-носители. При необходимости врач назначит временную низко-FODMAP-диету. Пейте воду равномерно в течение дня, ограничьте сладкую газировку и алкоголь. Двигайтесь не меньше получаса ежедневно: ходьба, плавание, велотренажёр улучшают моторику. Управляйте стрессом — сон 7−8 часов, дыхательные упражнения. Не принимайте ферменты, пробиотики или слабительные без назначения специалиста.
«Урчание — естественное сопровождение работы кишечника. Чаще всего оно усиливается из-за привычек питания, избытка FODMAP-продуктов или стресса. Если звуки не сочетаются с болью и другими тревожными симптомами, достаточно скорректировать образ жизни. При наличии “красных флагов” обратитесь к врачу: современные методы позволяют быстро найти причину и подобрать лечение», — отметил специалист.
