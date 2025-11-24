NYT: Рабочий план Штатов по Украине изменился после переговоров в Женеве

После обсуждения в Женеве официальными лицами Украины и Соединенных Штатов состоящего из 28 пунктов плана мирного урегулирования украинского конфликта его рабочий вариант стал отличаться от первоначального. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщило издание The New York Times (NYT) со ссылкой на западного чиновника.
По его словам, рабочий вариант данного плана уже отличается от версии, которую 20 ноября опубликовал депутат Верховной рады. Изменения внесли после обсуждения документа американскими и украинскими официальными лицами.
В публикации не уточняется, какие из пунктов подверглись изменениям.
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может приехать в Вашингтон на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом для согласования плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом 23 ноября сообщил канал CBS, ссылаясь на источники. Они рассказали, что поездка украинского лидера будет зависеть от исхода переговоров в Женеве.
Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался, что, по его информации, переговоры по Украине проходят сложно, и выразил надежду на то, что на них хотя бы удастся согласовать позицию для достижения перемирия. Он считает, что договоренность о режиме прекращения огня позволит начать диалог с РФ по существу.