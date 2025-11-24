NYT: Рабочий план Штатов по Украине изменился после переговоров в Женеве

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался, что, по его информации, переговоры по Украине проходят сложно, и выразил надежду на то, что на них хотя бы удастся согласовать позицию для достижения перемирия. Он считает, что договоренность о режиме прекращения огня позволит начать диалог с РФ по существу.