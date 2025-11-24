Скончался экс-футболист сборной СССР и «Спартака» Никита Симонян

Симонян завершил карьеру футболиста в 1959 году. После он работал главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. С 1992-го Симонян был первым вице-президентом РФС. Позже его избрали вице-президентом организации. Он также неоднократно исполнял обязанности главы РФС.