Скончался экс-футболист сборной СССР и «Спартака» Никита Симонян

Легенда советского футбола умер на 100-м году жизни.

Источник: Аргументы и факты

Олимпийский чемпион 1956 года и лучший бомбардир московского футбольного клуба «Спартак» Никита Симонян умер в возрасте 99 лет, сообщил председатель комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян.

«Никита Павлович 20 ноября плохо себя почувствовал, его госпитализировали. Сегодня он ушёл из жизни», — сказал глава комитета, которого цитирует телеканал «Матч ТВ».

Свой 99-й день рождения прославленный футболист отметил 12 октября.

В составе «Спартака» Симонян четыре раза становился чемпионом СССР и два раза — обладателем кубка Советского Союза. За этот клуб бомбардир забил 160 голов. Он также выступал за московские «Крылья Советов».

Симонян завершил карьеру футболиста в 1959 году. После он работал главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. С 1992-го Симонян был первым вице-президентом РФС. Позже его избрали вице-президентом организации. Он также неоднократно исполнял обязанности главы РФС.

10 октября президент РФ Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда. 14 октября в Москве прошёл товарищеский матч сборных России и Боливии. Игру посвятили Симоняну.