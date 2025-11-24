Скончался экс-футболист сборной СССР и «Спартака» Никита Симонян

«Никита Павлович 20 ноября плохо себя почувствовал, его госпитализировали. Сегодня он ушёл из жизни», — сказал глава комитета, которого цитирует телеканал «Матч ТВ».
Свой 99-й день рождения прославленный футболист отметил 12 октября.
В составе «Спартака» Симонян четыре раза становился чемпионом СССР и два раза — обладателем кубка Советского Союза. За этот клуб бомбардир забил 160 голов. Он также выступал за московские «Крылья Советов».
Симонян завершил карьеру футболиста в 1959 году. После он работал главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. С 1992-го Симонян был первым вице-президентом РФС. Позже его избрали вице-президентом организации. Он также неоднократно исполнял обязанности главы РФС.
10 октября президент РФ Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда. 14 октября в Москве прошёл товарищеский матч сборных России и Боливии. Игру посвятили Симоняну.