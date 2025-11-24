Владельцам животных указали на важность соблюдения рекомендаций ветеринаров

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Суд отклонил иск владельца умершей после операции кошки к ветеринару, указав на обязанность соблюдать рекомендации после процедур, сказано в материалах кассационного суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ветеринар провел операцию по стерилизации кошке породы каракет, после животное умерло. Владелец кошки, полагая, что животное погибло из-за некачественной операции, обратился в суд. Он требовал компенсации ее стоимости — 550 тысяч рублей, расходов на операцию, возмещения морального вреда и штрафа.
Однако экспертиза установила, что операция была проведена в соответствии с технологией, а причиной смерти стало кровотечение из-за активного поведения кошки в реабилитационный период.
«Послеоперационная попона доставляла животному дискомфорт и кошке удалось задними лапами сорвать заднюю часть бандажа в области живота», — отмечается в данных суда.
Суд указал, что истцу были даны рекомендации по послеоперационному уходу за животным, в частности, «учитывая нервозность кошек при ношении попон после операций, а также характер кошек породы каракет (исходный вид — каракал, представитель дикой фауны), рекомендовано не оставлять животное без присмотра и ограничивать перемещение в первые сутки после операции».
Таким образом, решил суд, гибель животного напрямую связана с нарушением рекомендаций ветеринара.
«Собственники животных обязаны следовать рекомендациям врачей после проведения их питомцам ветеринарных процедур», — указал суд и отклонил иск. Решение устояло в двух инстанциях.