Владельцам животных указали на важность соблюдения рекомендаций ветеринаров

Суд указал, что истцу были даны рекомендации по послеоперационному уходу за животным, в частности, «учитывая нервозность кошек при ношении попон после операций, а также характер кошек породы каракет (исходный вид — каракал, представитель дикой фауны), рекомендовано не оставлять животное без присмотра и ограничивать перемещение в первые сутки после операции».