Россиянам объяснили, кому положена 13-я зарплата в декабре

HR-эксперт Чихачев: работодатель не обязан выплачивать 13-ю зарплату.

Источник: Комсомольская правда

Работодатели не должны по закону выплачивать тринадцатую зарплату. Основанием для ее начисления служит лишь прямое указание в трудовом/коллективном договоре или внутренних положениях о премировании. Об этом агентству «Прайм» рассказал HR-эксперт Алексей Чихачев.

«“Тринадцатая зарплата” — это по сути народное название годовой премии: дополнительного вознаграждения по итогам работы за календарный год, которое чаще всего выплачивают в декабре», — сказал эксперт.

Он отметил, что термин «тринадцатая зарплата» отсутствует в Трудовом кодексе, и этот вид выплат им не регламентируется.

Однако в этом году, по словам Чихачева, компании реже обещают автоматическую «тринадцатую» зарплату из-за возросших затрат и осторожной позиции бизнеса.

Как ранее подчеркнула юрист Наталья Перова, провинившийся сотрудник рискует остаться без 13-й зарплаты.