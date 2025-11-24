Россиянам объяснили, кому положена 13-я зарплата в декабре

Работодатели не должны по закону выплачивать тринадцатую зарплату. Основанием для ее начисления служит лишь прямое указание в трудовом/коллективном договоре или внутренних положениях о премировании. Об этом агентству «Прайм» рассказал HR-эксперт Алексей Чихачев.
«“Тринадцатая зарплата” — это по сути народное название годовой премии: дополнительного вознаграждения по итогам работы за календарный год, которое чаще всего выплачивают в декабре», — сказал эксперт.
Он отметил, что термин «тринадцатая зарплата» отсутствует в Трудовом кодексе, и этот вид выплат им не регламентируется.
Однако в этом году, по словам Чихачева, компании реже обещают автоматическую «тринадцатую» зарплату из-за возросших затрат и осторожной позиции бизнеса.
Как ранее подчеркнула юрист Наталья Перова, провинившийся сотрудник рискует остаться без 13-й зарплаты.