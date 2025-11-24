Россиянам объяснили, кому положена 13-я зарплата в декабре

Работодатели не должны по закону выплачивать тринадцатую зарплату. Основанием для ее начисления служит лишь прямое указание в трудовом/коллективном договоре или внутренних положениях о премировании. Об этом агентству «Прайм» рассказал HR-эксперт Алексей Чихачев.