В Белом доме заявили, что Киев согласился с планом США по безопасности Украины

Представители Киева на встрече в Женеве подтвердили, что план Соединенных Штатов предоставляет надежные и реализуемые механизмы для безопасности Украины. Об этом заявили в воскресенье, 23 ноября, в Белом доме.
— Представители Украины сказали что, основываясь на представленных изменениях и разъяснениях, они считают, что текущий проект отражает их национальные интересы и предоставляет надежные механизмы для обеспечения безопасности страны в краткосрочной и долгосрочной перспективе, — сказано в заявлении администрации американского президента Дональда Трампа.
После обсуждения в Женеве официальными лицами Украины и Соединенных Штатов Америки состоящего из 28 пунктов плана мирного урегулирования украинского конфликта его рабочий вариант стал отличаться от первоначального. Об этом 23 ноября сообщило издание The New York Times со ссылкой на западного чиновника.
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может приехать в Вашингтон на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом для согласования плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил канал CBS, ссылаясь на источники.
Они рассказали, что поездка украинского лидера будет зависеть от исхода переговоров в Женеве.