БПЛА в Курганской области: как дроны помогают следить за рубкой леса

С помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Курганском участковом лесничестве обследовали места рубок. Об использовании дронов сообщает департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

Беспилотники контролируют качество очистки лесосек в Курганской области.

С помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Курганском участковом лесничестве обследовали места рубок. Об использовании дронов сообщает департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

«Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области провел очередное обследование мест рубок лесосек на территорий Курганского участкового лесничества с применением беспилотных летательных аппаратов. Это стало возможным благодаря участию региона в национальном проекте “Беспилотные авиационные системы”, в рамках которого при поддержке губернатора Вадима Шумкова получены федеральные средства и закуплены дроны», — сообщил департамент.

Обследование проводится для контроля очистки от порубочных остатков, связанной с санитарными работами для сохранения экосистем и подготовки к восстановлению леса естественным или искусственным способом. Ранее было закуплено десять дронов за 15 млн рублей из федерального бюджета. Это способствует модернизации охраны лесов, повышению эффективности против пожаров и укреплению контроля за ресурсами региона с использованием ИИ.

Обследование мест рубок в Курганском участковом лесничестве проводится на фоне работ по оздоровлению зеленого фонда в самом Кургане. В областном центре сносят аварийные и сухостойные деревья, а в рамках компенсационного озеленения запланирована высадка новых деревьев весной 2026 года.

