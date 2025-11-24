Ричмонд
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0

Подземные толчки зафиксированы в 142 км к югу от индонезийского города Кедири.

Источник: Аргументы и факты

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 у побережья Индонезии, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков располагался в 142 км к югу от города Кедири (провинция Восточная Ява), численность населения которого превышает 230 тысяч человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 66 км.

О разрушениях и пострадавших не сообщалось. Опасность цунами не объявлялась.

Напомним, 21 ноября в столице Бангладеш Дакке произошло землетрясение. В это время в городе проходил товарищеский матч сборных Бангладеш и Ирландии по футболу. Из-за подземных толчков игру пришлось приостановить.