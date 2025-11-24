У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 у побережья Индонезии, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков располагался в 142 км к югу от города Кедири (провинция Восточная Ява), численность населения которого превышает 230 тысяч человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 66 км.
О разрушениях и пострадавших не сообщалось. Опасность цунами не объявлялась.
Напомним, 21 ноября в столице Бангладеш Дакке произошло землетрясение. В это время в городе проходил товарищеский матч сборных Бангладеш и Ирландии по футболу. Из-за подземных толчков игру пришлось приостановить.