Синоптик Шувалов: москвичам не стоит ждать снега в начале декабря

Начало декабря, по прогнозу метеоролога, вновь будет тёплым.

Источник: Аргументы и факты

Первая неделя декабря в Москве пройдет без снега, об этом в разговоре с aif.ru сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его прогнозу, начало зимы продолжит тенденции последнего месяца осени — интенсивные колебания температуры. Предварительно, в первую пятидневку декабря столичные улицы ожидают скачки от +2°С до −3°С с мокрым снегом, дождем и ветром. Только ближе к концу недели вероятен незначительный спад температуры и появление заморозков ночью.

«Первую пятидневку декабря я бы назвал сырой. Снег если и выпадет, то долго не пробежит. А когда он ляжет в городе основательно, загадывать не буду — это можно будет предсказать с точностью только в начале декабря», — сказал эксперт.

Ранее синоптик объяснил, почему в конце ноября в Москве будет аномально тепло.