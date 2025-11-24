Умеренный стресс продлевает жизнь: эксперт объяснил, как это работает

— Примеры долгожителей нам показывают, что стрессы нам периодически нужны. Например, выступление на публике — это определенный стресс, но если он умеренный и периодический, и мы даем себе время на восстановление, он способствует долголетию когнитивных функций, — цитирует его слова сайт KP.RU.