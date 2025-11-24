Умеренный стресс продлевает жизнь: эксперт объяснил, как это работает

Стресс — часть нашей жизни, и от него невозможно полностью избавиться. Член-корреспондент РАН, директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского Алексей Москалев рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», как тренировать стрессоустойчивость и какие привычки помогают сохранять долголетие.
— Примеры долгожителей нам показывают, что стрессы нам периодически нужны. Например, выступление на публике — это определенный стресс, но если он умеренный и периодический, и мы даем себе время на восстановление, он способствует долголетию когнитивных функций, — цитирует его слова сайт KP.RU.
Специалист объяснил, что тренировать стрессоустойчивость можно разными способами. Медитация или дыхательные упражнения помогают регулировать сердечный ритм и поддерживать работу мозга. Одно из самых простых упражнений — «6 дыханий». Следует делать глубокие вдохи и выдохи так, чтобы за минуту получилось не более шести дыханий.
Кроме того, важна цель в жизни. Даже небольшое понимание того, «для чего я проснулся сегодня», помогает сохранять мотивацию и замедляет старение. Как отметил ученый, долгожители отличаются именно тем, что сохраняют целеустремленность и внутренний смысл своих действий.