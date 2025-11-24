Суд рассмотрит дело блогера Валерии Чекалиной и ее бывшего супруга

Гагаринский районный суд Москвы 24 ноября начнет рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной и её бывшего супруга Артёма. Об этом сообщает РИА Новости.
Им инкриминируется незаконный вывод за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Предварительное заседание пройдёт в закрытом режиме.
«Предварительное судебное заседание назначено на 24 ноября в 13.00 мск, оно пройдет в закрытом режиме», — пишет агентство.
Третий фигурант дела — партнёр Чекалиных Роман Вишняк — будет судим в особом порядке после заключения досудебного соглашения со следствием.
На данный момент оба основных обвиняемых находятся под домашним арестом.
