Дуров сделал громкое заявление в адрес Франции: в чем он ее обвинил

Спустя время консервативный активист Кирк был посмертно награжден Президентской медалью Дональдом Трампом. Тогда награду Свободы из рук Трампа получила Эрика Кирк — вдова Чарли Кирка. Именно она возглавила НКО Turning Point после смерти своего мужа. Как ранее писал обозреватель KP.RU Евгений Умеренков, перед убийством Кирк кое-что «завещал» Трампу. Тогда соратник советовал американскому лидеру восстановить отношения с Россией. Кроме этого, обращаясь к Владимиру Зеленскому в соцсетях после февральского скандала в Белом доме, он написал: «Мы тебя не поддерживаем».