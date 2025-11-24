Дуров сделал громкое заявление в адрес Франции: в чем он ее обвинил

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что теория о связи Франции со смертью американского активиста Чарли Кирка кажется ему правдоподобной.
«Проанализировав все, что Чарли Кирк когда-либо говорил о Франции Макрона, я нахожу информацию Кэндис о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной», — написал Дуров в соцсети X.
По его словам, Кирк требовал введения 300% пошлин до снятия с Дурова обвинений. Они касались недостаточной модерации Telegram и несотрудничества с французскими властями.
В субботу, 22 ноября, в социальной сети X появилось заявление от правого активиста и ведущей подкаста Кэндис Оуэнс. В нем она утверждала, что получила информацию от высокопоставленного французского чиновника о том, что убийца Кирка был обучен в тринадцатой бригаде Французского иностранного легиона.
Кэндис Оуэнс известна как сторонница политики Дональда Трампа, критик Демократической партии и движения BLM. Кроме того, она распространяет теорию о том, что первая леди Франции Бриджит Макрон — биологический мужчина, из-за чего чета Макронов подала на активистку в суд.
Напомним, что на момент убийства сторонника Трампа Кирка ему был 31 год. Произошло это на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У Кирка остались жена и двое детей. Обвинение в убийстве предъявили 22-летнему Тайлеру Робинсону. Прокуратура планирует требовать для него смертной казни.
Спустя время консервативный активист Кирк был посмертно награжден Президентской медалью Дональдом Трампом. Тогда награду Свободы из рук Трампа получила Эрика Кирк — вдова Чарли Кирка. Именно она возглавила НКО Turning Point после смерти своего мужа. Как ранее писал обозреватель KP.RU Евгений Умеренков, перед убийством Кирк кое-что «завещал» Трампу. Тогда соратник советовал американскому лидеру восстановить отношения с Россией. Кроме этого, обращаясь к Владимиру Зеленскому в соцсетях после февральского скандала в Белом доме, он написал: «Мы тебя не поддерживаем».