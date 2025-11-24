Назначение президентом Украины Владимиром Зеленским Андрея Ермака руководителем делегации на переговорах с Соединенными Штатами Америки может свидетельствовать о нежелании закончить конфликт. Такое мнение выразил британский дипломат Ян Прауд.
— Удивляет (на самом деле — не очень), что Зеленский назначил Ермака главным переговорщиком по вопросам мира. Тяжело представить, что он хочет чего-то иного, кроме продолжения конфликта и потока денег, — написал он в социальной сети X.
Также дипломат отметил, что такое решение выглядит вызывающе на фоне коррупционного скандала на Украине и призывов к отставке Ермака.
Представители Киева на встрече в Женеве подтвердили, что план Соединенных Штатов предоставляет надежные и реализуемые механизмы для безопасности Украины. Об этом сообщили 23 ноября в Белом доме.
После обсуждения в Женеве официальными лицами Украины и США состоящего из 28 пунктов плана мирного урегулирования украинского конфликта его рабочий вариант стал отличаться от первоначального. Об этом передало издание The New York Times со ссылкой на западного чиновника.
Владимир Зеленский на следующей неделе может приехать в Вашингтон на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом для согласования плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил канал CBS, ссылаясь на источники.