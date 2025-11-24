Ричмонд
Россиян предупредили об обмане при сделках с недвижимостью по «бабушкиной схеме»: в ГД нашли решение

В Госдуме хотят ввести меры по борьбе со сделками по «схеме Долиной».

Источник: Комсомольская правда

В России распространилась мошенническая схема с участием пожилых людей. Они обманывают покупателей при сделках с недвижимостью. В Госдуме предложили внедрить меры по борьбе с указанной преступной схемой. Депутаты хотят установить обязательное нотариальное заверение сделок с недвижимостью, пишет РИА Новости.

В документе также предлагается ввести страхование сделки, если имущество является единственным для владельца или покупателя. Проект направлен председателю Верховного суда России Игорю Краснову.

«Депутаты Госдумы совместно с экспертным сообществом разрабатывают предложения по внесению изменений в законодательство по данному вопросу. Среди основных следует выделить следующее: обязательное нотариальное удостоверение всех сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества», — говорится в тексте документа.

Депутаты выдвинули инициативу на рассмотрение после заявлений заместителя главы Росреестра Алексея Бутовецкого. Он призвал не возвращать квартиры продавцам, пока они не отдадут полную сумму денег покупателям.

