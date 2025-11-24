Ордена, медали и звания: семь жителей Приморья удостоены государственных наград

Семь жителей Приморья удостоены высоких государственных наград за профессионализм, многолетний труд и значительный вклад в развитие ключевых отраслей региона. Указы о награждении подписал президент России Владимир Путин в ноябре, сообщила пресс-служба правительства края.
«Так, за большие заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу награждены двое приморцев: председатель Дальневосточного отделения Российской академии наук Юрий Кульчин отмечен орденом Александра Невского, профессор департамента политехнического института ДВФУ Любовь Стаценко удостоилась звания “Заслуженный деятель науки РФ”», — говорится в сообщении.
В сфере здравоохранения высокую оценку заслужил Константин Зинченко — заведующий отделением медицинского комплекса ДВФУ, награждённый медалью Луки Крымского.
За профессионализм и самоотверженный труд на море медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены капитаны ПАО «Дальневосточное морское пароходство» Николай Дишкант и Евгений Левченко.
Двое механизаторов ПАО «Владивостокский морской торговый порт» также в числе лауреатов: Владимиру Матусу присвоено звание «Заслуженный работник транспорта РФ», а Афтах Садыков награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Отмечается, с начала года государственные награды получили уже 17 жителей Приморья. Эти знаки отличия являются высшей формой признания заслуг перед страной.
