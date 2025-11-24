В Мурманской области спасли раненого тюленя

Ветеринары спасли раненого тюленя, который был найден на берегу Баренцева моря у села Териберка в Мурманской области, сообщил глава региона Андрей Чибис.
Ранее в Сети появились кадры с тюленем, лежащим на берегу со следами крови. В районе хвоста млекопитающего можно было увидеть глубокие ранения.
Губернатор отметил, что животное выпустили в воду после оказания необходимой помощи.
«Слаженно отработали все: сотрудники Росприроднадзора, Минприроды, Минтуризма и предпринимательства, коллеги из дирекции ООПТ, наше турсообщество, учёные и волонтёры», — написал Чибис в своём Telegram-канале.
Напомним, в марте во Владивостоке спасли детёныша тюленя, которого обнаружили туристы. Его нашли на мысе Тобизина острова Русский. Детёныша доставили в реабилитационный центр по спасению морских млекопитающих. Ветеринары выявили у него пневмонию, которая сопровождалась повышением температуры тела. У животного также наблюдались спазмы живота.