Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мурманской области спасли раненого тюленя

Найденного на берегу Баренцева моря тюленя выпустили в воду после оказания помощи.

Источник: Аргументы и факты

Ветеринары спасли раненого тюленя, который был найден на берегу Баренцева моря у села Териберка в Мурманской области, сообщил глава региона Андрей Чибис.

Ранее в Сети появились кадры с тюленем, лежащим на берегу со следами крови. В районе хвоста млекопитающего можно было увидеть глубокие ранения.

Губернатор отметил, что животное выпустили в воду после оказания необходимой помощи.

«Слаженно отработали все: сотрудники Росприроднадзора, Минприроды, Минтуризма и предпринимательства, коллеги из дирекции ООПТ, наше турсообщество, учёные и волонтёры», — написал Чибис в своём Telegram-канале.

Напомним, в марте во Владивостоке спасли детёныша тюленя, которого обнаружили туристы. Его нашли на мысе Тобизина острова Русский. Детёныша доставили в реабилитационный центр по спасению морских млекопитающих. Ветеринары выявили у него пневмонию, которая сопровождалась повышением температуры тела. У животного также наблюдались спазмы живота.