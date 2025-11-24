В Мурманской области спасли раненого тюленя

Напомним, в марте во Владивостоке спасли детёныша тюленя, которого обнаружили туристы. Его нашли на мысе Тобизина острова Русский. Детёныша доставили в реабилитационный центр по спасению морских млекопитающих. Ветеринары выявили у него пневмонию, которая сопровождалась повышением температуры тела. У животного также наблюдались спазмы живота.