Синоптик Шувалов объяснил аномальное тепло в Москве

Резкие перемены температуры воздуха, отсутствие снега и мороза в начале русской зимы — результат глобальных климатических изменений. Об этом в разговоре с aif.ru сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Традиционные представления о строгих границах природных сезонов постепенно стираются. И вместе с календарным сезоном климатический уже почти никогда не наступает, замечает эксперт. Яркий пример этого — аномально теплый ноябрь 2025 года. Как говорит синоптик, в первые пять дней декабря жителям Москвы и области также ждать настоящих снежных дней не стоит. Начало зимы в нашей части страны пройдет при переменчивой погоде и мокром снеге.
Всему виной — климатические перемены. Если обычно атмосфера Земли характеризуется преобладанием западных (западно-восточных) ветров, то сейчас идёт меридиональный перенос воздушных масс на юга.
«Такие изменения подразумевают кроме повышения глобальной температуры, повышенную повторяемость меридионального переноса воздушных масс с севера на юг и с юга на север. То есть не обычный стандартный западно-восточный перенос, а более частые события с переносом воздушных масс с севера на юг и с юга на север», — подытожил Александр Шувалов.
Ранее синоптик Позднякова отмечала, что в Москве ожидается аномально теплый декабрь.