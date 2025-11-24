Синоптик Шувалов объяснил аномальное тепло в Москве

Традиционные представления о строгих границах природных сезонов постепенно стираются. И вместе с календарным сезоном климатический уже почти никогда не наступает, замечает эксперт. Яркий пример этого — аномально теплый ноябрь 2025 года. Как говорит синоптик, в первые пять дней декабря жителям Москвы и области также ждать настоящих снежных дней не стоит. Начало зимы в нашей части страны пройдет при переменчивой погоде и мокром снеге.