В ГД разработали меры для борьбы со сделками по «схеме Долиной»

Инициатива возникла в ответ на многочисленные жалобы граждан: участились случаи, когда пожилые продавцы, уже завершив сделку, обращаются в суд с требованием признать договоры купли-продажи недействительными из-за отсутствия реального намерения продавать жилье на момент подписания. Суды часто удовлетворяют такие иски, возвращая право собственности истцам, но оставляя покупателей без жилья и уплаченных средств, без возможности возмещения ущерба.