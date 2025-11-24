Хабаровские ветеринары рассказали, как спасти отравившуюся собаку

— Речь идет не только о самовыгуле животных. Часто можно увидеть картину, когда собака гуляет сама по себе, а хозяин стоит неподалеку, уткнувшись в телефон. Поэтому если животное склонно к тому, чтобы подбирать с земли все подряд, то выгуливать питомца нужно исключительно в наморднике, — напоминает ветеринар Ольга Козуб.