Хабаровские ветеринары рассказали, как спасти отравившуюся собаку

В Хабаровске владельцы собак стали массово обращаться в ветеринарные клиники. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», причина тому — отрава, которую раскидывают неизвестные.
Первые признаки отравления — нарушения координации и судороги.
— На то, чтобы спасти животное, есть совсем немного времени, — подчеркивает ветеринарный врач Татьяна Кологорова. — Пострадавшей собаке следует постараться вызвать рвоту. Важно, чтобы в аптечке был пиридоксин, это витамин В6. Необходимо сделать укол внутримышечно из расчета 1 мг на 1 кг веса и немедленно обратиться к врачу.
Она также отмечает, что только в одном филиале сети ветеринарных клиник за неделю было зарегистрировано 4 случая отравления собак. К счастью, животных удалось спасти.
К трагической гибели домашних любимцев приводит беспечность самих хозяев.
— Речь идет не только о самовыгуле животных. Часто можно увидеть картину, когда собака гуляет сама по себе, а хозяин стоит неподалеку, уткнувшись в телефон. Поэтому если животное склонно к тому, чтобы подбирать с земли все подряд, то выгуливать питомца нужно исключительно в наморднике, — напоминает ветеринар Ольга Козуб.