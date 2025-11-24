На Камчатке за сутки зарегистрировали 16 афтершоков магнитудой до 5,5

Специалисты зарегистрировали за минувшие сутки на Камчатке 16 поворотных землетрясении (афтершоков), сообщило Главное управление МЧС РФ по региону.
«Магнитуда афтершоков — от 3,8 до 5,5. В населённых пунктах ощущался один из них», — отметило краевое подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.
В управлении МЧС также обратили внимание на активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального на Камчатке. Местных жителей и путешественников призвали не приближаться к ним из-за опасности.
Напомним, ранее стало известно, что у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0. Его эпицентр находился в 142 км к югу от города Кедири (провинция Восточная Ява).