На Камчатке за сутки зарегистрировали 16 афтершоков магнитудой до 5,5

Один из произошедших на Камчатке афтершоков ощущался в населённых пунктах края.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты зарегистрировали за минувшие сутки на Камчатке 16 поворотных землетрясении (афтершоков), сообщило Главное управление МЧС РФ по региону.

«Магнитуда афтершоков — от 3,8 до 5,5. В населённых пунктах ощущался один из них», — отметило краевое подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.

В управлении МЧС также обратили внимание на активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального на Камчатке. Местных жителей и путешественников призвали не приближаться к ним из-за опасности.

Напомним, ранее стало известно, что у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0. Его эпицентр находился в 142 км к югу от города Кедири (провинция Восточная Ява).