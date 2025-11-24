В России предложили ужесточить штрафы за рекламу в запрещённых соцсетях: подробности

Штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях могут вырасти до 1 млн рублей. Как сообщают «Известия», законопроект об этом направил на отзыв в ключевые ведомства зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.
Предлагаемое ужесточение предусматривает штраф до 80 тыс. рублей для граждан, до 150 тыс. для чиновников и до 1 млн рублей для организаций.
«Очевидно, что штраф в 2,5 тыс. рублей никого не останавливает — рекламу в запрещенных соцсетях блогеры по-прежнему размещают. Для них это символическая сумма по сравнению с доходом от интеграций, где фигурируют сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей», — сказал Выборный.
Он добавил, что в условиях западной информационной войны против России через запрещенные соцсети целенаправленно распространяют дезинформацию, экстремистский контент, мошеннические схемы, ведут вербовку и продвигают антироссийскую повестку.
