Космонавт Шкаплеров показал снимок ночного Новосибирска с орбиты

Полковник ВКС опубликовал кадр, сделанный во время полёта на МКС, и поделился впечатлениями о городе.

Источник: Комсомольская правда

Известный российский космонавт-испытатель, полковник ВКС России Антон Шкаплеров 23 ноября опубликовал снимок Новосибирска, сделанный им во время одного из полётов на Международную космическую станцию.

— В иллюминаторе сегодня — Новосибирск. Я сделал этот кадр во время одного из своих полетов на МКС. Только посмотрите, ночной город выглядит как живой организм: яркие улицы районов, сияние мостов через Обь, — написал Шкаплеров, показывая фото.

Космонавт подчеркнул, что Новосибирск — не просто третий по численности город России, а настоящий научный центр страны. Он напомнил о роли Академгородка, «места, где рождались и продолжают рождаться передовые идеи», и отметил значение города как крупного транспортного узла Сибири, где «соединяются пути, мысли и судьбы».