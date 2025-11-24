Юрист Сабитова: россияне могут наказать работодателя за произвол с отпуском

В контексте обсуждения возможных изменений в законодательстве, связанных с исключением выходных дней из расчета продолжительности отпуска, новость о штрафах за сорванный отпуск приобретает особую актуальность. Если законопроект будет принят, это может изменить подход работников к использованию отпуска, а пока сотрудники, столкнувшиеся с нарушением права на отпуск, могут обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд и потребовать от работодателя компенсацию или дополнительные дни отпуска.