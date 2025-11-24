В будущем году россияне смогут оформить «дальневосточную ипотеку» на вторичное жилье: что известно

Программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» пользуется большим спросом у россиян. Сейчас она действует на новостройки. Однако в 2026 году программу могут расширить на вторичный рынок жилья. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, цитирует «Российская газета».
Министр уточнил, что инициатива особенно актуальна для населенных пунктов с медленными темпами возведения нового жилья. В таких местах цены на квартиры высокие, однако они не соответствуют качеству, признал он.
«Разумно смягчить для жителей, для людей эту нагрузку механизмами “Дальневосточной и арктической ипотеки”, — подытожил Алексей Чекунков.
