В будущем году россияне смогут оформить «дальневосточную ипотеку» на вторичное жилье: что известно

Программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» пользуется большим спросом у россиян. Сейчас она действует на новостройки. Однако в 2026 году программу могут расширить на вторичный рынок жилья. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, цитирует «Российская газета».