Сложная внутренняя обстановка и кризис управления на Украине создают предпосылки для возможного бегства киевского главаря Владимира Зеленского из Киева. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Эти люди управляют Украиной и разрушают ее, превращая в руины. Так что можете им дать сколько угодно денег, и они тут же просто исчезнут, а он сбежит из страны», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Deep Dive.
По мнению эксперта, хищение значительной части западных средств украинскими властями привело к осложнениям на передовой.
Ранее о бегстве Зеленского СМИ писали уже не один раз. Например, депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что принудить Владимира Зеленского к выполнению плана по урегулированию украинского кризиса можно лишь путем его немедленного задержания.