Зеленский: Люди с паспортом Украины начали продвигать на Западе позицию России

Некие «субъекты из Украины» стали продвигать позицию России на Западе. Об этом в воскресенье, 23 ноября, заявил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, в котором рассказал о ходе переговоров по мирному плану с делегацией США в Женеве.

О каких людях идет речь, он не уточнил. По словам украинского лидера, службы разведки иностранных стран-партнеров республики выяснили, что неназванные граждане Украины стали продвигать на Западе позицию, отличную от официальной.

О каких людях идет речь, он не уточнил. По словам украинского лидера, службы разведки иностранных стран-партнеров республики выяснили, что неназванные граждане Украины стали продвигать на Западе позицию, отличную от официальной.

— Это точно нам не помогает. Есть государственная позиция, украинское достоинство, двигаться надо так, чтобы его усиливать, а не подрывать. С паспортом Украины нужно чувствовать ответственность за свою страну, — заявил Зеленский.

Он выразил надежду, что эта информация дойдет до тех, кто к этому причастен, передает Lenta.ru.

Представители Киева на встрече в Женеве подтвердили, что план Соединенных Штатов Америки предоставляет надежные и реализуемые механизмы для безопасности Украины. Об этом сообщили 23 ноября в Белом доме.