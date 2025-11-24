Около 10 взрывов прогремело в Нижегородской области, работает ПВО

Ранее временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в пензенском аэропорту. Кроме того, согласно данным Росавиации, план «Ковёр» в настоящее время действует в воздушной гавани Тамбова. Подчёркивается, что такие меры призваны обеспечить безопасность полётов.