Около 10 взрывов прогремело в Нижегородской области, работает ПВО

Громкие взрывы начались около 3:20 ночи. Местные сообщают, что в небе слышен гул от двигателей, а на окраине города видны вспышки.
В связи с инцидентом в аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Ранее временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в пензенском аэропорту. Кроме того, согласно данным Росавиации, план «Ковёр» в настоящее время действует в воздушной гавани Тамбова. Подчёркивается, что такие меры призваны обеспечить безопасность полётов.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.