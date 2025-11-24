Штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях могут увеличить до 1 млн рублей

Парламентарий обосновал необходимость таких мер тем, что текущие штрафы в размере 2,5 тысяч рублей не оказывают сдерживающего воздействия на блогеров, чьи доходы от рекламных интеграций в запрещенных платформах часто исчисляются сотнями тысяч рублей.
Новые предложенные санкции предусматривают штрафы для граждан: от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц: от 80 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц: от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что в ГД разработали меры для борьбы со сделками по «схеме Долиной».
