В новосибирском аэропорту Толмачево 24 ноября задерживаются несколько рейсов

В новосибирском аэропорту Толмачево утром 24 ноября сразу несколько прилетов выполняются с задержками. Один рейс полностью отменен — это самолет из Москвы (Внуково).
Согласно онлайн-табло аэропорта:
— Рейс S7 5132 из Волгограда должен был прибыть в 05:50, но прилет перенесен на 08:10.
— Рейс S7 5228 из Иркутска задерживается почти на час: вместо 07:45 самолет ожидают в 08:35.
— Рейс ZF 349 из Москвы (Внуково) авиакомпании Azur Air, запланированный на 09:25, отменен.
— Рейс S7 5304 из Норильска также незначительно задерживается: вместо 11:30 ожидается в 11:52.
— Самый длинный перенос у рейса S7 5242 из Мирного — по расписанию прилет должен был быть в 11:50, фактическое время прибытия — 13:30.
Пассажиров просят уточнять актуальную информацию о статусе рейсов на сайте аэропорта и учитывать задержки при планировании поездки.