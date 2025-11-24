Ричмонд
В новосибирском аэропорту Толмачево 24 ноября задерживаются несколько рейсов

Один рейс отменен.

Источник: Комсомольская правда

В новосибирском аэропорту Толмачево утром 24 ноября сразу несколько прилетов выполняются с задержками. Один рейс полностью отменен — это самолет из Москвы (Внуково).

Согласно онлайн-табло аэропорта:

— Рейс S7 5132 из Волгограда должен был прибыть в 05:50, но прилет перенесен на 08:10.

— Рейс S7 5228 из Иркутска задерживается почти на час: вместо 07:45 самолет ожидают в 08:35.

— Рейс ZF 349 из Москвы (Внуково) авиакомпании Azur Air, запланированный на 09:25, отменен.

— Рейс S7 5304 из Норильска также незначительно задерживается: вместо 11:30 ожидается в 11:52.

— Самый длинный перенос у рейса S7 5242 из Мирного — по расписанию прилет должен был быть в 11:50, фактическое время прибытия — 13:30.

Пассажиров просят уточнять актуальную информацию о статусе рейсов на сайте аэропорта и учитывать задержки при планировании поездки.