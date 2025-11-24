Дело блогерши Лерчек и её экс-супруга рассмотрит суд: махинации привели к выводу более 250 млн

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) и ее бывший муж Артем могли вывести из России около 250 миллионов рублей. В понедельник, 24 ноября, суд рассмотрит дело о махинациях с деньгами, пишет РИА Новости.
Утверждается, что заседание начнется в 13:00. Его проведут в закрытой от журналистов форме.
Суд обвиняет Чекалиных в совершении денежных операций по переводу средств в иностранной валюте на счета нерезидентов. Они могли использовать подложные документы. Сейчас бывшие супруги находятся под домашним арестом.
Тем временем очередной иск в отношении певицы Аллы Пугачевой поступил в Пресненский суд Москвы. Его направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.