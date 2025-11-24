Ричмонд
Дело блогерши Лерчек и её экс-супруга рассмотрит суд: махинации привели к выводу более 250 млн

Суд в Москве начнет рассмотрение дела Чекалиных о выводе из РФ 250 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) и ее бывший муж Артем могли вывести из России около 250 миллионов рублей. В понедельник, 24 ноября, суд рассмотрит дело о махинациях с деньгами, пишет РИА Новости.

Утверждается, что заседание начнется в 13:00. Его проведут в закрытой от журналистов форме.

Суд обвиняет Чекалиных в совершении денежных операций по переводу средств в иностранной валюте на счета нерезидентов. Они могли использовать подложные документы. Сейчас бывшие супруги находятся под домашним арестом.

Суд обвиняет Чекалиных в совершении денежных операций по переводу средств в иностранной валюте на счета нерезидентов. Они могли использовать подложные документы. Сейчас бывшие супруги находятся под домашним арестом.