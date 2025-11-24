Новую схему движения запускают на пересечении Русской и 100-летия Владивостока — детали

Новую схему организации дорожного движения запускают в понедельник на перекрёстке проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской. Для повышения пропускной способности и упорядочения транспортных потоков здесь обустроены направляющие островки, которые разделяют потоки и уточняют направления движения по полосам, сообщила пресс-служба администрации города.
«Так, при проезде по улице Русской со стороны улицы Давыдова в направлении остановки “Парк Победы” движение предусмотрено в три полосы. Ещё две полосы в районе перекрестка предусмотрены для движения по улице Русской в сторону автовокзала. Крайняя правая полоса предназначена как для проезда прямо, в сторону автовокзала, так и для правого поворота в сторону остановки “Фабрика Заря”», — говорится в сообщении.
При движении со стороны автовокзала к «Фабрике Заря» предусмотрены две полосы. Ещё две полосы предназначены для проезда прямо по улице Русской в направлении улицы Давыдова, крайняя правая полоса — для поворота направо в сторону остановки «Парк Победы».
Новую схему движения запускают на пересечении Русской и 100-летия Владивостока. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.
На проспекте 100-летия Владивостока также произошли изменения. При движении от остановки «Парк Победы» к автовокзалу теперь две основные полосы, плюс средняя — для проезда прямо к «Фабрике Заря», а правая — для поворота направо на улицу Русскую в сторону Давыдова. При движении в обратном направлении — от «Фабрики Заря» — поворот на Русскую к Давыдову возможен в две полосы, а крайняя правая дополнительно разрешает и движение прямо, и поворот направо.
Также перед перекрёстком по проспекту 100-летия Владивостока обустроили специальные полосы для разворота.
Водителям рекомендуется внимательно следить за дорожной разметкой, знаками и сигналами светофоров, чтобы избежать нарушений и обеспечить безопасность на дороге.
Введение «выделенок» во Владивостоке отложили после встречи мэра и губернатора.
Тестирование показало, что нужны дополнительные меры для разгрузки магистрали.
Напомним, введение новых выделенных полос для общественного транспорта во Владивостоке отложат. Такое решение принял губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с главой города Константином Шестаковым. В середине нобяря работники городских служб закрасили выделенные полосы, предназначенные для общественного транспорта. Разметку стерли до остановки «Фирсова», вернув тем самым старую схему движения в одну сторону.