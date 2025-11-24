Новую схему движения запускают на пересечении Русской и 100-летия Владивостока — детали

На проспекте 100-летия Владивостока также произошли изменения. При движении от остановки «Парк Победы» к автовокзалу теперь две основные полосы, плюс средняя — для проезда прямо к «Фабрике Заря», а правая — для поворота направо на улицу Русскую в сторону Давыдова. При движении в обратном направлении — от «Фабрики Заря» — поворот на Русскую к Давыдову возможен в две полосы, а крайняя правая дополнительно разрешает и движение прямо, и поворот направо.