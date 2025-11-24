В Роскачестве объяснили, как не нарваться на поддельный алкоголь перед Новым годом

В этом году жители Москвы начали довольно рано готовиться к новогодним праздникам. Многие заранее закупаются алкоголем для главной ночи в году, однако всегда есть риск купить некачественную или поддельную продукцию. О том, как не ошибиться в выборе спиртного, во время общения с Life.ru рассказал глава Роскачества Максим Протасов на мероприятии «Винный Салон», посвящённом исследованию «Винный гид России» 2025−2026.