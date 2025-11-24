В Роскачестве объяснили, как не нарваться на поддельный алкоголь перед Новым годом

Максим Протасов объяснил, как не купить палёный алкоголь на Новый год. Видео © Life.ru.
Протасов отметил, что доля контрафактного и палёного алкоголя в России значительно снижается благодаря эффективной системе прослеживания. По его словам, при покупке крепких напитков лучше ориентироваться на бренды, которым вы доверяете.
«И да, исследования Роскачества алкогольных сегментов довольно чётко показывают те бренды и тех производителей, продукции которых можно доверять, поэтому смотрите наши исследования. Если что, спрашивайте нас, мы порекомендуем, даже в новогоднюю ночь», — подчеркнул Протасов.
