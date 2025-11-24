В Красноярске ВАЗ врезался в столб: пострадала девушка-подросток

По данным ГАИ, 19-летний водитель ВАЗ-21093 не справился с управлением и допустил столкновение с опорой электроосвещения, расположенной слева по ходу движения.
17-летняя девушка, сидевшая на переднем сиденье легковушки и пристегнутая ремнем безопасности, получила травмы и была госпитализирована. Другие обстоятельства происшествия выясняются.
Госавтоинспекция напоминает, что водители должны управлять автомобилем, принимая во внимание состояние дорожного покрытия и метеорологические условия, и в соответствии с этим выбирать безопасную скорость движения, которая позволит избежать возникновения аварийных ситуаций.