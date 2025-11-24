В Красноярске ВАЗ врезался в столб: пострадала девушка-подросток

Госавтоинспекция напоминает, что водители должны управлять автомобилем, принимая во внимание состояние дорожного покрытия и метеорологические условия, и в соответствии с этим выбирать безопасную скорость движения, которая позволит избежать возникновения аварийных ситуаций.