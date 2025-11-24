Ричмонд
Прокуратура Хабаровского края усилила контроль за уборкой снега на дорогах

В ходе проверок были выявлены серьезные проблемы.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае органы прокуратуры активно следят за тем, как местные власти и дорожные службы справляются с последствиями сильного снегопада. Работа началась еще до наступления зимы — прокуроры проверили, как регион готовится к зимнему сезону. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В ходе проверок были выявлены серьезные проблемы, которые могли привести к плохой уборке дорог во время снегопадов. Из-за этого прокуратура выдала 86 официальных предостережений руководителям муниципалитетов, управляющих компаний и предприятий, отвечающих за чистоту улиц и дорог. Кроме того, из-за несвоевременной уборки снега было внесено 14 представлений — это особый акт, обязывающий устранить нарушения.

Например, прокурор Центрального района Хабаровска обнаружил, что в муниципальном предприятии «Южное» большая часть специализированной техники сильно изношена, а рабочих для оперативной уборки не хватает. В связи с этим в адрес городской администрации было направлено представление с требованием исправить ситуацию.

Прокуроры Краснофлотского и Индустриального районов Хабаровска также выявили факты несвоевременной уборки снега и внесли представления руководителям предприятий «Южное» и «Север».

Помимо этого, прокуратура координирует действия местных властей и служб, отвечающих за борьбу с зимней гололедицей, чтобы повысить их готовность к непогоде.

На данный момент проверки состояния дорог и улиц региона после недавнего циклона продолжаются. Прокуратура держит ситуацию на особом контроле.