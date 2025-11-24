Прокуратура Хабаровского края усилила контроль за уборкой снега на дорогах

В ходе проверок были выявлены серьезные проблемы, которые могли привести к плохой уборке дорог во время снегопадов. Из-за этого прокуратура выдала 86 официальных предостережений руководителям муниципалитетов, управляющих компаний и предприятий, отвечающих за чистоту улиц и дорог. Кроме того, из-за несвоевременной уборки снега было внесено 14 представлений — это особый акт, обязывающий устранить нарушения.