Россиянам напомнили об активности мошенников перед Новым годом: чего стоит опасаться

Мошенники создают фейковые интернет-магазины с морепродуктами перед Новым годом.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Нового года участились случаи создания фейковых онлайн-магазинов, торгующих красной икрой и морепродуктами. Об этом РИА Новости рассказал член думского комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

«С приближением новогодних праздников участились случаи мошеннических схем с продажей красной икры и прочих морских деликатесов», — сказал собеседник агентства.

По словам депутата, мошенники легко обманывают покупателей, использующих онлайн-заказы в надежде сэкономить, поскольку интернет-торговля стала очень популярной.

Депутат полагает, что гарантией безопасности может служить только покупка продуктов на официальных сайтах известных торговых сетей и маркетплейсов.

По данным МВД, аферисты также стали использовать метод «индивидуального подхода» к каждой жертве.