Россиянам напомнили об активности мошенников перед Новым годом: чего стоит опасаться

В преддверии Нового года участились случаи создания фейковых онлайн-магазинов, торгующих красной икрой и морепродуктами. Об этом РИА Новости рассказал член думского комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко.
«С приближением новогодних праздников участились случаи мошеннических схем с продажей красной икры и прочих морских деликатесов», — сказал собеседник агентства.
По словам депутата, мошенники легко обманывают покупателей, использующих онлайн-заказы в надежде сэкономить, поскольку интернет-торговля стала очень популярной.
Депутат полагает, что гарантией безопасности может служить только покупка продуктов на официальных сайтах известных торговых сетей и маркетплейсов.
По данным МВД, аферисты также стали использовать метод «индивидуального подхода» к каждой жертве.