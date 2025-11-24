Суд рассмотрит дело Чекалиных о выводе денег из России

В настоящее время Валерия и Артем Чекалины находятся под домашним арестом. Ранее в их отношении уже возбуждались уголовные дела — об уклонении от уплаты налогов в размере 311 миллионов рублей и об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Однако впоследствии эти дела были прекращены. При этом Чекалины компенсировали налоговую задолженность в сумме 504 миллиона рублей.